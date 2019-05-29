اتهام راهب بوذي معاد للمسلمين بالتحريض في ميانمار

يانجون - (د ب أ):

أصدر قاض في ميانمار مذكرة اعتقال بحق الراهب البوذي ويراثو، الذي مثل لأعوام الحركة المتشددة في البلاد، كما أنه يلقي خطبا دينية تحريضية ضد حكومة أون سان سو تشي.

وقد جرى إصدار مذكرة الاعتقال أمس الثلاثاء، عقب أن وجه مسؤول من الهيئة العامة للإدارة اتهامات بالتحريض ضد الراهب، وذلك وفقا لما ذكره موقع ميانمار ناو الإخباري اليوم الأربعاء.

ولم يعرف بعد محتوى الدعوى. ويشار إلى أن تهمة التحريض كما ينص عليها قانون العقوبات في ميانمار هى محاولة" بث الكراهية أو الازدراء أو الاستفزاز أو محاولة بث الشعور بالكراهية ضد الحكومة". وتصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن مدى الحياة.

وكان ويراثو قد قاد مطلع هذا الشهر مسيرة للاحتجاج على محاولات حكومة سو تشي المدنية لتعديل دستور البلاد، مما سوف يؤدي لتقييد السلطة السياسية للجيش. وخلال خطابه، اتهم ويراثو سو تشي بالانصياع للأجانب.

وكان المجلس العسكري في ميانمار قد قام باحتجاز ويراثو عام 2003. وعندما تم الإفراج عنه عام 2012، بدأ في القاء خطبا معادية للمسلمين في أنحاء البلاد. وفي ذلك العام، اندلعت أعمال عنف في ولاية راخين، مما أدى لنزوح أكثر من 100 ألف من أفراد الروهينجا كان مصيرهم الاحتجاز في معسكرات اعتقال ، مازالوا يقيمون فيها حتى الآن.