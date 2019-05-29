الأمن القومي الأمريكي: "من المؤكد تقريبا" أن إيران وراء الهجوم على السفن بالخليج

أبو ظبي - (د ب أ):

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه "من المؤكد تقريبا" أن إيران تقف وراء الهجوم على عدد من السفن في الخليج قبالة سواحل إمارة الفجيرة مؤخرا، إلا أنه قال إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول أن تكون "حكيمة ومسؤولة" في الرد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول لصحفيين في أبو ظبي اليوم الأربعاء إن المهاجمين استخدموا ألغاما بحرية من المؤكد تقريبا أنها من إيران، وأضاف :"من إذا الذي تعتقدون أنه فعل هذا؟ شخص من نيبال؟".

وتنفي إيران تورطها في الحادث، ودعت إلى تحقيق بشأنه.

وكان ترامب أمر بنشر نحو 1500 عسكري أمريكي في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات مع الجمهورية الإسلامية، في أعقاب إعلان الإمارات العربية المتحدة تعرض عدد من السفن لأعمال تخريب في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى جانب اتهام السعودية لإيران بالوقوف وراء هجوم استهدف منشآت نفطية في المملكة.

وقال بولتون إن الولايات المتحدة تحاول التحلي بالحذر والمسؤولية من خلال التركيز على جمع الأدلة وزيادة حماية القوات.