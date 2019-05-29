أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

الأمن القومي الأمريكي: "من المؤكد تقريبا" أن إيران وراء الهجوم على السفن بالخليج

11:59 ص الأربعاء 29 مايو 2019
الأمن القومي الأمريكي: "من المؤكد تقريبا" أن إيران وراء الهجوم على السفن بالخليج

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

أبو ظبي - (د ب أ):
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه "من المؤكد تقريبا" أن إيران تقف وراء الهجوم على عدد من السفن في الخليج قبالة سواحل إمارة الفجيرة مؤخرا، إلا أنه قال إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول أن تكون "حكيمة ومسؤولة" في الرد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول لصحفيين في أبو ظبي اليوم الأربعاء إن المهاجمين استخدموا ألغاما بحرية من المؤكد تقريبا أنها من إيران، وأضاف :"من إذا الذي تعتقدون أنه فعل هذا؟ شخص من نيبال؟".

وتنفي إيران تورطها في الحادث، ودعت إلى تحقيق بشأنه.

وكان ترامب أمر بنشر نحو 1500 عسكري أمريكي في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات مع الجمهورية الإسلامية، في أعقاب إعلان الإمارات العربية المتحدة تعرض عدد من السفن لأعمال تخريب في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى جانب اتهام السعودية لإيران بالوقوف وراء هجوم استهدف منشآت نفطية في المملكة.

وقال بولتون إن الولايات المتحدة تحاول التحلي بالحذر والمسؤولية من خلال التركيز على جمع الأدلة وزيادة حماية القوات.

الأمن القومي الأمريكي جون بولتون هجوم السفن الخليج العربي إيران إمارة الفجيرة

الخبر التالى:

مجموعة معنية بحرية الإعلام تدعو باكستان إلى إطلاق سراح صحفي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان