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وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان هاتفيا عددا من القضايا الأمنية

11:47 ص الأربعاء 29 مايو 2019
وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يبحثان هاتفيا عددا من القضايا الأمنية

وزير الدفاع التركي الفريق أول خلوصي أكار

أنقرة - (د ب أ):

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان عددا من القضايا الأمنية.

ووفقا لبيان صدر عن وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، فقد جرى هذا في اتصال هاتفي بين أكار وشاناهان.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان الوزارة أن أكار وشاناهان تناولا في الاتصال الهاتفي القضايا الأمنية وسبل التعاون بين أنقرة وواشنطن.

وتشهد العلاقات التركية الأمريكية توترات في الآونة الأخيرة، بسبب إصرار أنقرة على شراء منظومة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي رغم معارضة واشنطن لهذه الخطوة وتهديدها بتقويض دور تركيا في برنامج طائرات إف-35 الأمريكية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت قبل أيام أن تركيا أمامها حتى نهاية الأسبوع الأول من يونيو لإلغاء الصفقة، وإلا سيتم فرض عقوبات عليها.

خلوصي أكار وزير الدفاع التركي باتريك شاناهان

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