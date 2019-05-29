الأنبا إرميا يشارك في ملتقى الأزهر للتعارف العربي الإفريقي

القاهرة - (أ ش أ):

شارك نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في فاعليات "ملتقى الأزهر للتعارف العربي الإفريقي" الذي يقام تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونواب رئيس جامعة الأزهر وجرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وممثلين عن مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية.

ويهدف الملتقى إلى التعارف وبناء الجسور بين الأطراف العربية والإفريقية، إلى جانب بحث أطر التعاون والشراكة في مجالات دعم التنمية المستدامة في ضوء خطة الاتحاد الإفريقي ورؤية 2063 "إفريقيا التي نريدها"، فضلا عن تبادل الرؤى في كيفية دعم أنشطة اتحاد الجامعات الإفريقية بشمال إفريقيا.