"سكاي نيوز": هشام عشماوي اعترف بعلاقته بكيانات أجنبية وشخصيات ليبية معروفة

(مصراوي):

كشفت مصادر بالقيادة العامة بالجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، أن الإرهابي هشام عشماوي الذي تسلمته مصر، الثلاثاء، أدلى خلال جلسات التحقيق معه طيلة الفترة الماضية بمعلومات مهمة وأدلة ملموسة عن علاقاته الإرهابية المشبوهة.

وقالت المصادر- بحسب موقع سكاي نيوز عربية- إن "عشماوي" اعترف بعلاقته بشخصيات ليبية معروفة، وبكيانات أجنبية وعلاقتهم بنشأة وتمويل التنظيمات في كل من ليبيا ومصر.

وتسلمت مصر رسميًا من ليبيا، مساء الثلاثاء، "عشماوي" المطلوب في قضايا إرهابية، على هامش زيارة رئيس المخابرات، عباس كامل إلى ليبيا، والتي التقى خلالها المشير خليفة حفتر في وقت سابق من أمس الثلاثاء.

وكان الجيش الوطني الليبي كشف في وقت سابق عن مخططات الإرهابي الخطير التي كانت تستهدف مصر والمنطقة العربية، وألقى الضوء على تنقلاته خلال دول عربية عدة في الأعوام الأخيرة.

وكانت أول أعمال "عشماوي" في ليبيا مع شريكه رفاعي سرور- (قتل في غارات للجيش الليبي)- هو السعي لتأسيس ما يسمى "الجيش المصري الحر" للتأثير على عمليات الجيش المصري بين سيناء وغربي مصر.

وألقت قوات الجيش الوطني الليبي القبض على عشماوي، خلال عملية خاطفة في قلب مدينة درنة شرقي البلاد، في أكتوبر من العام الماضي دون أن تطلق رصاصة واحدة، وهو مطلوب في مصر لضلوعه بأعمال إرهابية بعد انتمائه لجماعة "أنصار بيت المقدس"، كانت أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق في سبتمبر 2013.

وكان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، ذكر أن جماعة الإخوان"تسخر أدواتها الإعلامية لنشر الأغاليط والأكاذيب"، بعد نجاح قوات الجيش الليبي في القبض على الإرهابي عشماوي، في مدينة درنة، لافتًا إلى أن الأذرع الإعلامية الإخوانية نشرت العديد من المعلومات المغلوطة والأكاذيب الممنهجة حوله، بهدف التغطية على نجاح تلك العملية التي تمثل صيدا ثمينا يساعد في فضح مخطط الإخوان لنشر الإرهاب عالميا، ويؤكد ضلوعهم في نشر التخريب ورعاية المجرمين أمام الهيئات الدولية.