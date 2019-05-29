ما هي قدرات الطائرة "هيركوليز" التي نقلت الإرهابي عشماوي إلى مصر؟

القاهرة - مصراوي:

تسلمت مصر، الثلاثاء، الإرهابي المطلوب هشام عشماوي بعد 8 أشهر من القبض عليه في ليبيا، بعد زيارة قصيرة لرئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا ولقاءه بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

تم نقل عشماوي إلى مصر عبر طائرة حربية من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز" أو "Lockheed C-130 Hercules"، وهي طائرة تستخدمها عادة قوات العمليات الخاصة للقفز بالمظلات من ارتفاعات منخفضة أو الهبوط للقيام بعمليات هجومية في عمق الأراضي المعادية.

دخلت الطائرة الخدمة في القوات الجوية الأمريكية في التاسع من ديسمبر 1956، وتم تسليم مجموعة 500 طائرة حتى مارس 1978.

تم استخدام الطائرة "سي- 130 هيركوليز" في معظم العمليات الحربية الأمريكية من عام 1960 بواسطة عدد كبير من الدول، وأبرزها حرب فيتنام، وحرب جزر الفوكلاند، وحرب الخليج، وحرب البوسنة.

كما يمكنها الطيران حتى ارتفاع 8 آلاف متر، ويمكنها الطيران بسرعة 410 ميل في الساعة على ارتفاع 6706 متر.

ويحسب الموقع الرسمي لشركة "لوكهيد مارتن" فالحمولة القصوى للطائرة هي حوالي 20 ألف كيلو جرام.

ووصفها الموقع الرسمي للشركة بأنها "طائرة واحدة بقدرات كثيرة".

يذكر أن "عشماوي" متهم بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدا.

وكانت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، قضت غيابيًا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا.