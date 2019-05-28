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    اثيوبيا والسودان تبحثان قضايا ثنائية واقليمية

    08:49 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    اثيوبيا والسودان تبحثان قضايا ثنائية واقليمية

    رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد

    أديس أبابا- (د ب ا):

    بحث رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان قضايا ثنائية إقليمية ذات الاهتمام المشترك.

    وفي سياق تقديره لجهود الشعب السوداني لبناء الديمقراطية ، أعرب أبي عن التزامه بدعم جهود السودان في انتقال ديمقراطي شامل،بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

    وزيارة رئيس المجلس العسكري اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأثيوبية هي الرابعة بعد مصر، الإمارات، وجنوب السودان.

    يشار إلى أن المحادثات بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير لتسليم السلطة لحكومة مدنية تعثرت .

    ونظمت قوى اعلان الحرية والتغيير اضرابا عاما اليوم الثلاثاء للضغط على المجلس لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

    رئيس الوزراء الاثيوبي اثيوبيا السودان عبد الفتاح البرهان

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