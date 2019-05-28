رئيس الوزراء الجزائري يمثل بلاده في القمتين العربية والاسلامية

الجزائر- ( دب أ):

يرأس نور الدين بدوي، رئيس الوزراء الجزائري وفد بلاده في القمتين العربية والاسلامية اللتين تستضيفهما مكة المكرمة الخميس والجمعة المقبلين.

ويشارك بدوي، في القمة العربية الطارئة المقررة بعد غد الخميس، بدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لـ"بحث الاعتداءات الإرهابية على الخليج".

كما سيترأس رئيس الوزراء الجزائري، وفد بلاده في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، المقررة الجمعة المقبل.

يشار إلى أن أربع سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريب قرب مياه الإمارات،كما تعرضت محطتي نفط سعوديتين لهجمات بطائرات مسيرة في وقت سابق من هذا الشهر.