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    رئيس الوزراء الجزائري يمثل بلاده في القمتين العربية والاسلامية

    08:37 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    رئيس الوزراء الجزائري يمثل بلاده في القمتين العربية والاسلامية

    نور الدين بدوي

    الجزائر- ( دب أ):

    يرأس نور الدين بدوي، رئيس الوزراء الجزائري وفد بلاده في القمتين العربية والاسلامية اللتين تستضيفهما مكة المكرمة الخميس والجمعة المقبلين.

    ويشارك بدوي، في القمة العربية الطارئة المقررة بعد غد الخميس، بدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لـ"بحث الاعتداءات الإرهابية على الخليج".

    كما سيترأس رئيس الوزراء الجزائري، وفد بلاده في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، المقررة الجمعة المقبل.

    يشار إلى أن أربع سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريب قرب مياه الإمارات،كما تعرضت محطتي نفط سعوديتين لهجمات بطائرات مسيرة في وقت سابق من هذا الشهر.

    نور الدين بدوي الجزائر القمة العربية والاسلامية مكة المكرمة

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