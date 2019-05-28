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    الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسباني على خلفية تصريحات لوزير الخارجية الإسباني

    07:56 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسباني على خلفية تصريحات لوزير الخارجية الإسباني

    جوسيب بوريل

    موسكو- (د ب أ):

    قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون الاتحاد الأوروبي الإسباني جوسيب بوريل بشأن تهديد روسي مزعوم، تضر بالعلاقات بين موسكو ومدريد.

    وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بأن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير الإسباني لدى موسكو على خلفية تصريحات بوريل بشأن تهديد روسي مزعوم.

    وأعربت الخارجية الروسية عن أسفها للتصريحات غير الودية التي أدلى بها بوريل في مقابلة مع صحيفة "البيريوديكو" بتاريخ 23 مايو الجاري والتي وصف فيها روسيا بأنها "عدو قديم" وإن روسيا " تتحول إلى تهديد".

    وقالت الخارجية الروسية: "لقد تم إبلاغ السفير بأن تصريحات السياسي الأسباني، التي تضر العلاقات بين روسيا واسبانيا، تتناقض مع الرؤية المشتركة للعلاقات الثنائية باعتبارها علاقات ودية قائمة على الشراكة والفائدة المتبادلة، وهو ما تم إثباته في جميع الوثائق الرسمية التي وقعت عليها الدولتان مؤخرا".

    جوسيب بوريل الخارجية الروسية السفير الإسباني وزير الخارجية الإسباني

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