  • عاجل:شديد الحرارة غدا وبعد غد.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك ونهضة بركان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    الشرطة الإيرانية: مستشار للرئيس الإيراني اعترف بقتل زوجته

    07:50 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    الشرطة الإيرانية: مستشار للرئيس الإيراني اعترف بقتل زوجته

    الشرطة الايرانية - ارشيفية

    طهران- (د ب أ):

    قالت الشرطة الإيرانية إن مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، للشؤون الاقتصادية، سلم نفسه للشرطة واعترف بقتل زوجته.

    وحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إيسنا، فقد عثر على زوجة البروفيسور محمد علي نجفي، ميتة في سكنهما المشترك في طهران.

    وتحدثت الشرطة عن "خلاف عائلي" بين المستشار وزوجته.

    عمل الإصلاحي وأستاذ الرياضيات، محمد علي نجفي، وزيرا للتعليم والبحث العلمي في العديد من الحكومات الإيرانية، وكان يشغل منصب عمدة طهران حتى مارس 2018. ويعتبر نجفي أحد المقربين من الرئيس روحاني، وتزوج نجفي، 87 عاما، مرة ثانية على امرأته الأولى بميترا أوسترا، التي تصغره كثيرا.

    وتسببت صور مثيرة للزوجين في صخب إعلامي واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة.

    الشرطة الإيرانية مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني جريمة قتل

    الخبر التالى:

    حريق ثان في غابة قرب حدود إسرائيل مع غزة جراء اطلاق بالونات حارقة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان