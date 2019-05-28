دمشق: وقف إطلاق النار في إدلب يخالف القرارات الأممية

القاهرة – مصراوي:

قال بشار الجعفري، المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، إن المطالبة بوقف إطلاق النار في مدينة إدلب، يخالف القرارات الأممية، التي صدرت في العام 2014.

وأكد الجعفري، في جلسة بمجلس الأمن حول سوريا، عقدت اليوم، ونقلها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن المجلس اعتمد في العام 2014، قرارًا يحظر دفع فدية للإرهابيين، ورفض التفاوض معهم، ومن ثم فإن القائل بإن الحكومة السورية عليها وقف إطلاق النار مع الإرهابيين في إدلب يخالف القرار الأممي.

وقال الجعفري إن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يسيطر على معظم مساحة محافظة إدلب ويواصل اعتداءاته على المناطق المجاورة وعلى نقاط الجيش العربي السوري، ومن حق الدولة وواجبها حماية مواطنيها من الإرهاب.

واتهم مندوب سوريا في الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، وبريطانيا بامتهان بعض الخدع والتضليل للعودة بالعالم إلى عهود الاستعمار.

وطالب جميع الدول بحسب مقاتليها المقدرين بعشرات الآلاف من سوريا.

وأكد الجعفري، أن الجيش السوري عازم على تحرير الأراضي، والحفاظ على وحدتها، لافتًا إلى أن مؤتمر أستانة، شدد على سلامة ووحدة الأراضي العربية السورية.

وأوضح المندوب السوري في الأمم المتحدة، أن بعض الدول تحجب عن وزارة الصحة السورية، الخيوط الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية، لافتًا إلى أن دول عديدة تمارس الإرهاب الاقتصادي على الحكومة الحالية والمواطنين.