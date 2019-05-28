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    دمشق تطالب جميع الدول بسحب مقاتليها المقدرين بعشرات الآلاف من سوريا

    06:22 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    دمشق تطالب جميع الدول بسحب مقاتليها المقدرين بعشرات الآلاف من سوريا

    بشار الجعفري

    القاهرة – مصراوي:

    اتهم بشار الجعفري، مندوب سوريا في الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، وبريطانيا بامتهان بعض الخدع والتضليل للعودة بالعالم إلى عهود الاستعمار.

    وطالب في جلسة بمجلس الأمن حول سوريا، ونقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة، جميع الدول بحسب مقاتليها المقدرين بعشرات الآلاف من سوريا.

    وأكد الجعفري، أن الجيش السوري عازم على تحرير الأراضي، والحفاظ على وحدتها، لافتًا إلى أن مؤتمر أستانة، شدد على سلامة ووحدة الأراضي العربية السورية.

    وأوضح المندوب السوري في الأمم المتحدة، أن بعض الدول تحجب عن وزارة الصحة السورية، الخيوط الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية، لافتًا إلى أن دول عديدة تمارس الإرهاب الاقتصادي على الحكومة الحالية والمواطنين.

    بشار الجعفري سوريا الأمم المتحدة بريطانيا

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