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    السلطات التركية تأمر باعتقال أكثر من 101 من أنصار جولن

    06:03 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    السلطات التركية تأمر باعتقال أكثر من 101 من أنصار جولن

    فتح الله جولن

    اسطنبول- (د ب أ):

    أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال أكثر من 100 شخص للاشتباه في أنهم من أنصار رجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2019 .

    وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن المشتبه بهم متهمون بأن لهم صلات بـ "جولن" الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له ، والذي تحمله الحكومة التركية مسؤولية الانقلاب الفاشل من جانب فصيل عسكري.

    وأوضح التقرير أن المداهمات التي استهدفت 101 من المشتبه في كونهم أنصار جولن وقعت في 18 إقليما ، وأنه تم بالفعل احتجاز 67 منهم بحلول منتصف النهار، مشيراً إلى أنه بين المشتبه بهم جنود حاليون وسابقون.

    وتَعرض عشرات الآلاف للتوقيف أو الفصل من وظائفهم للاشتباه في صلتهم بجولن منذ المحاولة الانقلابية.

    وينفي جولن صحة الاتهامات التي توجهها السلطات له.

    فتح الله جولن السلطات التركية تركيا

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