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    أمريكا تؤكد مجددا على تزويد أوكرانيا بالأسلحة

    05:51 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    أمريكا تؤكد مجددا على تزويد أوكرانيا بالأسلحة

    كورت فولكر

    كييف- (د ب أ):

    أكدت الولايات المتحدة مجددا اليوم الثلاثاء، على التزامها بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وتقول إن مسؤولية إنهاء الصراع الذي قسم شرق أوكرانيا منذ خمس سنوات تقع على عاتق روسيا.

    وقال المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات في أوكرانيا،كورت فولكر، في إيجاز صحفي، وصف فيه روسيا بأنها دولة غازية " على روسيا أن توقف الحرب في أوكرانيا".

    وأكد فولكر على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا لدعم " سيادتها ووحدة أراضيها" وتعتزم العمل بشكل وثيق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

    وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن خلال كلمته في حفل تنصيبه الأسبوع الماضي أن حل الصراع سيكون من على قمة قائمة أولوياته".

    ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن هناك حوالي 000ر13 شخص قتلوا في الصراع الذي اندلع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني بالقرب من الحدود الروسية، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش عام 2014.

    وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا بعد ضم جزيرة شبه القرم الأوكراني.

    كورت فولكر أوكرانيا أمريكا روسيا

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