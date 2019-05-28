قبل قمة الاتحاد الأوروبي: ميركل تروج لتولي فيبر رئاسة المفوضية الأوروبية

بروكسل- (د ب أ):

قبل القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي، روجت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا إلى تولي السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مانفرد فيبر، منصب رئيس المفوضية الأوروبية.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء في بروكسل إنها ستعمل بالطبع من أجل فيبر، بما أنهما عضوان في كتلة المحافظين بالبرلمان الأوروبي "حزب الشعب الأوروبي".

وذكرت ميركل أن أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا لا تدعم فيبر على نحو مشترك، إلا أنها تدعم مبدأ اختيار رئيس المفوضية من بين المرشحين الرئيسيين للأحزاب في البرلمان الأوروبي.

ورحبت ميركل بتأكيد قادة البرلمان الأوروبي على هذا المبدأ اليوم الثلاثاء.

تجدر الإشارة إلى أن ميركل تختلف في ذلك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يرفض نموذج المرشح الرئيسي، ولديه تحفظات على تولي فيبر منصب رئيس المفوضية الأوروبية.

وذكرت ميركل أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يثبت قدرة على التصرف في تعيين المناصب القيادية، ويقدم مقترحا حول هذا الشأن بحلول الجلسة التأسيسية للبرلمان الأوروبي المقررة في الثاني من يوليو المقبل، وقالت: "لا يزال لدينا وقت طويل من أجل ذلك"، موضحة أن اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي مساء اليوم في بروكسل ما هو إلا تبادل أولي للآراء.

وقالت ميركل: "يتعين علينا التعامل سويا بعناية، ونعلم أنا لدينا في النهاية مهمة بناءة وأنه يمكننا المساهمة على نحو جوهري في قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف".