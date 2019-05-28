كوشنر وجرينبلات سيزوران دولار عربية لبحث الشق الأول من "صفقة القرن"

القاهرة - مصراوي:

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض الأمريكي، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، وكبير مستشاريه، وجيسون جرينبلات، مبعوث واشنطن للسلام في الشرق الأوسط، ومبعوث الولايات المتحدة لإيران، برايان هوك، سيزورون المغرب وعمان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، هذا الأسبوع، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وأوضح المسؤول أن الزيارة تهدف إلى بحث ما لقبته الإدارة الأمريكية بـ"الجزء الأول من خطة السلام"، أو كما تعرف بـ"صفقة القرن"، وهو عبارة عن ورشة عمل اقتصادية تعقد في المنامة في يونيو المقبل.

وأعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، منذ أيام، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، يومي 25 و26 من الشهر المقبل.