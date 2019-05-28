بعد عودته من جوبا.. رئيس المجلس العسكري السوداني يتوجه إلى إثيوبيا

القاهرة- (مصراوي):

يُغادر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في زيارة قصيرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، استكمالًا لأولى جولاته الخارجية منذ تولّيه منصبه.

ومن المُقرر أن تشهد الزيارة قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، كما ذكرت صحيفة "الصيحة" السودانية.

وأنهى البرهان، أمس الاثنين، زيارة مماثلة خاطفة إلى دولة جنوب السودان، التقى خلالها الرئيس سلفا كير ميارديت، وبحث اللقاء العلاقات الأزلية وعلاقات الجوار بين السودان ودولة الجنوب.

واستقبل الفريق أول البرهان بمطار جوبا، رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت وعددٌ من المسؤولين بالدولة.

وبحث الجانبان عددًا من القضايا التي تهم الدّولتين. واطّلع البرهان، الرئيس سلفا كير على تَطوُّرات الأوضاع بالسُّودان، وأكّد كير اهتمامه المُتعاظم بالشأن السوداني، وتمنّى للسودان الاستقرار والنماء، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

كما أجرى رئيس المجلس العسكري السوداني زيارتين إلى مصر والإمارات.

ونقلت الصيحة عن مصدر حكومي بالسودان، لم تُسمه، قوله إن جولات البرهان ستشمل دولًا أخرى بالجوار بهدف دفع العلاقات بين السودان ودول محيطه العربي والأفريقي، فضلاً عن تنوير الزعماء والقادة في المنطقة، بتطورات الأوضاع بالساحة السودانية حاليًا.

وتوقّع المصدر، إستئناف جولات رئيس المجلس العسكري عقب مشاركته في قمتي المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية المُقرر عقدهما بمكة المكرمة يومي الخميس والجمعة المُقبلين.

ووفق الصحيفة، سيُغادر البرهان والوفد المرافق له إلى المملكة العربية السعودية غدًا الأربعاء.