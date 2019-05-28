إضراب السودان: سماء الخرطوم بلا طائرات.. والوكالة الرسمية تنفي

كتبت- رنا أسامة:

بدأ طيّارون سودانيون إضرابًا عامًا عن العمل في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، استجابة لدعوة قِوى إعلان الحرية والتغيير المُعارضة، الأمر الذي أثّر على حركة الطيران، بحسب وسائل إعلام محلية، في الوقت الذي تنفي فيه وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) اضطراب حركة الطيران بسبب الإضراب.

جاء ذلك في بيان أصدره تجمّع المهنيين السوانيين، أحد أبرز ومكونات قِوى الحرية والتغيير، عبر صفحته على تويتر. وكتب: "مع ساعات الصباح الأولى اليوم نؤكد لكم أن جميع الطيارين السودانيين في كل شركات الطيران ملتزمين تمامًا بالإضراب المعلن الذي بدأ في تمام الساعة 00:01 (منتصف ليل الثلاثاء)"، مُرفقًا تغريدته بهاشتاج "#اضراب28مايو".

تجمع الطيارين السودانيين



بيان مهم



إلى جماهير الشعب السوداني الصامد الصابر البطل



مع ساعات الصباح الأولى اليوم نؤكد لكم أن جميع الطيارين السودانيين فى كل شركات الطيران ملتزمين تماماً بالإضراب المعلن الذي بدأ في تمام الساعة00:01 #اضراب28مايو — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) May 28, 2019



وأضاف أن "الإضراب مستمر حتى الساعة 11:59 مساء يوم الأربعاء لكل الرحلات الداخلية والدولية".

تجمع الطيارين السودانيين



بيان مهم



إلى جماهير الشعب السوداني الصامد الصابر البطل



مع ساعات الصباح الأولى اليوم نؤكد لكم أن جميع الطيارين السودانيين فى كل شركات الطيران ملتزمين تماماً بالإضراب المعلن الذي بدأ في تمام الساعة00:01 #اضراب28مايو — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) May 28, 2019



وبحسب موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في رصد ومتابعة حركة الطيران حول العالم، بدت سماء الخرطوم خالية من حركة الطائرات المتجهة إلى أو من العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، مع بداية الإضراب الشامل المُقرر استمراره لمدة 48 ساعة.



كانت شركة مصر للطيران قد ألغت رحلتين كانتا مُقرّرتين اليوم الثلاثاء من القاهرة إلى الخرطوم بسبب تطورات الأوضاع في السودان.

وقالت الشركة في بيان، أمس الاثنين، إنه "نظرًا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلتي الشركة رقم MS 857 و MS 855 المقرر إقلاعهما غدا من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا".

وأوضح البيان أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران "يتابع تطورات الموقف أولًا بأول لمعرفه أي جديد في هذا الشأن".

نظرا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلتي الشركة رقم MS 857 و MS 855 المقرر إقلاعهما غدا من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا. pic.twitter.com/Yf6cprK2Om — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 27, 2019



في المقابل، أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية استمرار رحلاتها في مواعيدها. وأكدت على لسان مديرها، ياسر تيمو، أن الشركة لم تلغ رحلاتها.

وأوضح أن موقف الشركة من الإضراب يشير إلى أن الأمر يرجع لتقديرات شخصية، وأن رحلات "سودانير" قائمة في مواعيدها.

لكن وكالة الأنباء السودانية (سونا) نفت تأثّر حركة الطيران من وإلى السودان بسبب الإضراب. وقالت إن "حركة الطيران تمضي عادية بمطار الخرطوم الدولي، بدون تعطيل أو إلغاء أو تأجيل أي من الرحلات المُدرجة في جدول السفريات المحلية الداخلية والخارجية".



ويشارك موظفون وأرباب عمل في القطاعين العام والخاص في السودان، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في إضراب عام لمدة يومين بهدف زيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة إلى المدنيين.

وأعلن موظفون في مطار الخرطوم والبنك المركزي وشركة الكهرباء والنيابة العامة، أنهم سيتوقفون عن العمل لمدة 48 ساعة.

يأتي ذلك بعد أن تعثّرت المحادثات بين قِوى المعارضة السودانية والمجلس العسكري، لاختلافهما حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية.

ومنذ السادس من أبريل، يتظاهر آلاف السودانيين قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم. وكانوا يطالبون بتنحي الرئيس عُمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل وتولى السلطة مكانه، فتحول المحتجون إلى المطالبة من إسقاط نظام البشير إلى تسليم السلطة لمدنيين.