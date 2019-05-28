بعد مصر والإمارات.. رئيس المجلس العسكري السوداني في جوبا

القاهرة- (مصراوي):

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، ظهر أمس الاثنين، إلى عاصمة جمهورية جنوب السودان، جوبا، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وكان في استقبال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمطار جوبا، الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وعدد من المسؤولين بالدولة.

وتباحث الجانبان عددًا من القضايا التي تهم الدولتين. فيما أطلع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الرئيس سلفاكير على تطورات الأوضاع بالسودان الذي أكد بدوره اهتمامه المتعاظم بالشأن السوداني، متمنيا للسودان الاستقرار والنماء.

وكانت جوبا من أولى العواصم التي اعترفت بالمجلس العسكرى بعد الإطاحة بالرئيس السابق عُمر البشير في 11 أبريل الماضي، وذلك في رسالة خطية بعث بها كير إلى البرهان عبر مستشاره للشؤون الأمنية، توت قلواك.

والأسبوع الماضي، طالب سلفاكير المجلس العسكرى الانتقالي بضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية، كما أبدى ترحيبه بنجاح الثورة السلمية في السودان.

يأتي ذلك بعد زيارتين أجراهاما البرهان إلى كل من مصر والإمارات، في أولى جولاته الخارجية بعد أكثر من 40 يومًا على توليه منصبه.