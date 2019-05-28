مصرع 3 وفقدان 2 في انهيار نفق مترو شرقي الصين

بكين- (أ ش أ):

أعلنت سلطات مقاطعة شاندونج شرقي الصين، اليوم الثلاثاء، مصرع 3 أشخاص، وفقدان اثنين آخرين بعد انهيار في موقع بناء نفق مترو في مدينة تشينجداو بالمقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة -في بيان اليوم- أن الانهيار وقع في موقع بناء لخط المترو رقم 4 بمدينة تشينجداو، حيث حوصر 5 عمال، تم العثور على جثث 3 منهم حتى الآن، وأضافت أنها فتحت تحقيقًا للوقوف على كافة ملابسات وأسباب الحادث.