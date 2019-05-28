إطلاق نار في مدرسة أجنبية جنوب الكويت

الكويت - ( د ب أ ):

قالت السلطات الكويتية، إن إطلاق نار وقع في مدرسة أجنبية بمنطقة حولي الواقعة جنوب العاصمة الكويت أمس الاثنين، أثناء حفل تخرج دون وقوع أي إصابات.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بسماع إطلاق نار في منطقة حولي، توجه على إثره مسؤولو الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين أن إطلاق النار وقع في إحدى المدارس الأجنبية في المنطقة أثناء حفل تخرج لطلبتها.

وبالسؤال عن مصدر إطلاق الرصاص قالت مديرة المدرسة إن أشخاصًا غير مدعوين إلى الحفل وعددهم 12 اقتحموا الحفل وأطلقوا النار.

وتهجم مقتحمو الحفل على مسؤولي الأمن لدى سؤالهم عن إثبات هوياتهم، ما أدى إلى إطلاق أحد رجال الأمن للرصاص لفض الاشتباك، وفر على إثر ذلك مقتحمو الحفل.

وتم تسجيل ضبط بالواقعة، وجاري استكمال التحقيقات.