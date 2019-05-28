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    ظريف: إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي

    12:27 ص الثلاثاء 28 مايو 2019
    ظريف: إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    طهران - (د ب ا)

    ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي.

    كان ترامب قد قال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو: "أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي"،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا).

    وفي تغريدة له مساء الاثنين كتب ظريف: ان آية الله الخامنئي اصدر منذ امد بعيد فتوى بحرمة (امتلاك واستخدام) الاسلحة النووية .

    واضاف "الارهاب الاقتصادي هو الذي يضر الشعب الايراني ويثير التوتر في المنطقة. اجراءات وليست تصريحات ترامب هي التي سوف تكشف ما اذا كانت هذه هى نوايا ترامب الحقيقية".

    وتشهد منطقة الخليج توترا بين والولايات المتحدة وايران حيث هددت الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية عقب قيام واشنطن بتشديد العقوبات على ايران وبصفة خاصة النفط.

    ودفعت الولايات المتحدة بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة رغم اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب بانه لايرغب في الدخول في حرب مع ايران ، ومن جانبه اعرب على خامنئي المرشد الأعلي الإيراني انه بلاده لاترغب في الدخول في حرب مع الولايات المتحدة.

    ترامب طهران أمريكا محمد جواد ظريف السلاح النووي

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