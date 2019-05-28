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    أهم التصريحات في 24 ساعة: صفقة العار ستذهب إلى الجحيم

    01:00 ص الثلاثاء 28 مايو 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: صفقة العار ستذهب إلى الجحيم

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    القاهرة – مصراوي:

    قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن المؤتمر الأمريكي المقرر في البحرين لبحث دعم الفلسطينيين اقتصاديا هو أمر مرفوض مشيرًا إلى أن صفقة القرن مصيرها إلى الجحيم، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران لو رغبت في الحوار فإن أمريكا ستتحاور، فيما دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مواجهة الواقع المرير في المنطقة بالتلاحم والتمسك بالوحدة الوطنية.

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