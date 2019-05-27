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المجلس العسكري السوداني: نرغب في إجراء انتخابات مبكرة خلال 3 أشهر

11:11 م الإثنين 27 مايو 2019
المجلس العسكري السوداني: نرغب في إجراء انتخابات مبكرة خلال 3 أشهر

الفريق محمد حمدان دقلو

الخرطوم - (أ ش أ)

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق محمد حمدان دقلو، اليوم الاثنين، رغبة المجلس في إجراء انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر لتسليم السلطة لمدنيين يمثلون الشعب.

وقال دقلو - خلال لقائه قوات شرطية في الخرطوم بكلية الشرطة والقانون - إنّ مهمتهم في المجلس التخطيط للانتخابات، موضحًا أن المشاركة في الحكومة ستكون بنسبة نجاح ممثلي كل حزب.

واعتبر أن الانتخابات ستحدد الحجم الحقيقي لكل حزب أو قوة سياسية، وهي لاختيار حكومة من الشعب.

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محمد حمدان دقلو الخرطوم المجلس العسكري السوداني السودان

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