عدوان إسرائيلي على سوريا وإسقاط طائرة بدون طيار تابعة للاحتلال

مصراوي – وكالات:

شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا صاروخي على منطقة تل الشعار بمحافظة القنيطرة السورية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة عن مراسلها أن "عدوان إسرائيلي بصاروخ على تل الشعار بالقنيطرة وأنباء عن جرحى وإصابة آلية عسكرية".

وتضم محافظة القنيطرة منطقة الجولان المحتلة التي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بسيادة الاحتلال الإسرائيلي عليها مؤخرًا وسط اعتراض دولي.

من جانبها ذكرت وكالات محلية إسرائيلية أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال تم إسقاطها فوق الجولان بواسطة المضادات السورية.