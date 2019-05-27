  • عاجل:منصة "Watch iT" تحصل على الحقوق الرقمية للدوري المصري لمدة 4 سنوات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك ونهضة بركان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    موسكو تنفي تدخلها في انتخابات البرلمان الأوروبي

    07:38 م الإثنين 27 مايو 2019
    موسكو تنفي تدخلها في انتخابات البرلمان الأوروبي

    البرلمان الأوروبي

    موسكو - أ ش أ

    نفى مدير قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية، أندريه كيلين، أن تكون بلاده تدخلت في انتخابات البرلمان الأوروبي.

    وقال كيلين - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك " اليوم الاثنين- : "لا علاقة لنا بانتخابات البرلمان الأوروبي.. على عكس المزاعم التي تشير إلى تدخلنا في هذه الانتخابات، نحن لم نتدخل فيها لأنها لا تهمنا".

    وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه ربما ستكون هناك اتهامات ومحاولات للعثور على بعض الأدلة على تدخل روسيا في هذه الانتخابات، موضحا أن مثل هذه المزاعم خاطئة ، ومؤكدا أن بلاده ستتعامل مع البرلمان الأوروبي أيا كان تشكيله.

    هذا المحتوى من

    البرلمان الأوروبي موسكو روسيا وزارة الخارجية الروسية أندريه كيلين

    الخبر التالى:

    رئيس وزراء مالطا: لاحل عسكري للوضع في ليبيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان