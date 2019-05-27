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    "طيران الإمارات" تصدر بيانًا هامًا بشأن استئناف رحلاتها إلى سوريا

    05:54 م الإثنين 27 مايو 2019
    "طيران الإمارات" تصدر بيانًا هامًا بشأن استئناف رحلاتها إلى سوريا

    طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات

    القاهرة - (مصراوي):

    أكدت شركة طيران الإمارات أنها تتطلع إلى استئناف تشغيل رحلاتها إلى سوريا في أقرب وقت ممكن.

    وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات: "السوق السورية مهمة وجيدة، ونحن في انتظار قرار الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة في هذا الشأن لكي نستأنف تشغيل رحلاتنا إلى دمشق"، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

    وأضاف الرضا في حديث لوسائل إعلام محلية اليوم: "تواصل الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة إجراء تقييم لسلامة الأجواء السورية من أجل السماح للناقلات الوطنية باستئناف العمل، بالإضافة إلى استخدام الأجواء السورية لعبور الرحلات المتجهة إلى مختلف الدول".

    شركة طيران الإمارات الرحلات الجوية سوريا الإمارات

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