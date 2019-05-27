بعد فضيحة إيبيزا.. البرلمان يسحب الثقة من مستشار النمسا

القاهرة - (مصراوي):

سحب البرلمان النمساوي الثقة من المستشار سباستيان كورتز الاثنين بعد عشرة أيام على الفضيحة التي أطاحت بائتلافه الحكومي مع اليمين المتطرف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

واعتبر هذا التصويت سابقة في تاريخ النمسا، وقد حصل بأصوات الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الحرية القومي الذي أجبر زعيمه على الاستقالة من منصبه كنائب للمستشار بسبب الفضيحة نفسها.

وأعلنت نائبة البرلمان دوريس بوريس سحب الثقة من المستشار كورتز، من دون أن تقدم على الفور نتيجة التصويت المفصلة.

وانهار ائتلاف المحافظين واليمين المتطرف بعد نشر فيديو في 17 مايو، أوقع بزعيم حزب الحرية السابق هاينز-كريستيان شتراخه، الذي ظهر وهو يعرض على امرأة تدعي أنها مقربة من مستثمر روسي عقوداً عامة هائلة في النمسا مقابل منحه تمويلات غير قانونية، خلال لقاء جمعهما في جزيرة إيبيزا.

وضاعف حزب الحرية في الأيام الأخيرة هجماته على كورتز زعيم المحافظين من الحزب الشعبي النمساوي، الذي أخرجهم بقوة من الحكومة بعد فضحية إيبيزا المدوية.