لافروف يشيد باقتراح إيران توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج

موسكو - (د ب أ):

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الإثنين، باقتراح إيران توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج.

وقال لافروف، في تصريحات بموسكو، اليوم، نقلتها وكالة سبوتنيك: إنها "يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التوترات".

وأوضح ظريف :أن "الموافقة على عدم مهاجمة بعضنا البعض، ربما تكون الخطوة الأولى لنزع فتيل التوترات، وسنعتبر هذا النوع من الترتيبات صحيحا".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال إن إيران عرضت توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج المجاورة.