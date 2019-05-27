وزير الخارجية الكويتي يتسلم رسالة من نظيره الإيراني

الكويت - (د ب أ):

تسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليوم الاثنين رسالة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي اليوم نائب وزير الخارجية الايراني حسين عراقجي الذي وصل إلى الكويت ظهر اليوم في زيارة رسمية.

ولم يتم الكشف عن فحوى هذه الرسالة.

ويقوم عراقجي بجولة خليجية بدأها بسلطنة عمان ويختتمها بدولة قطر، ويبحث خلالها آخر المستجدات على الساحة الخليجية في ظل التوتر بين إيران وأمريكا.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلت عن مصدر مقرب من ظريف قوله إن التحركات الأخيرة لوزارة الخارجية الإيرانية، ومنها زيارة ظريف لكل من باكستان والعراق ، وجولة عراقجي إلى مسقط والكويت والدوحة، تأتي في إطار مشروع جديد يتمحور حول توقيع اتفاقيات صداقة وعدم إعتداء مع دول الجوار.

وأوضح المصدر أن "مشروع ظريف يتضمن تقديم ضمانات متبادلة لعدم قيام دول المنطقة بأي تحرك عدائي، إن كان عسكرياً أو أمنياً أو سياسياً، ضد بعضها، ومنع أي تحركات إرهابية أو إعلامية أو سياسية أو عدائية من طرف ثالث يمكن أن تهدد أمن باقي الدول الموقعة".

وذكر أن ظريف طرح الأمر مع الجانب الباكستاني والعراقي، وسيطرحه عراقجي مع مسؤولي الكويت وقطر وعمان، مؤكداً أن الإيرانيين يأملون أن توافق دول الجوار على هذا المشروع، الذي من الممكن أن يتوسع ليشمل السعودية والإمارات والبحرين.