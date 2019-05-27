إسرائيل توافق على إجراء محادثات مع لبنان لترسيم الحدود البحرية

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم الاثنين استعداد إسرائيل للدخول في محادثات مع لبنان، بوساطة أمريكية، لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رسالة نصية للوزارة أن الوزير يوفال شتاينتز "أعرب عن استعداد إسرائيل للدخول في جولة محادثات إسرائيلية-لبنانية بوساطة أمريكية، في مسعى لترسيم الحدود البحرية بما يصب في صالح البلدين من خلال تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط".

وبحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في وقت سابق اليوم مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الدور المرتقب للأمم المتحدة في المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية.

ويواجه لبنان نزاعا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل، التي لا تجمعهما معا علاقات دبلوماسية. ويُعتقد أن المناطق المعنية غنية بالموارد الطبيعية.