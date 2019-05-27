مقتل 4 من عناصر طالبان بإقليم نانجارهار في أفغانستان

كابول - (د ب أ):

نفذت قوات الأمن غارات جوية منفصلة في منطقتين بإقليم نانجارهار في أفغانستان، مما أسفر عن مقتل أربعة على الاقل من عناصر طالبان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الاخبارية اليوم الاثنين عن مسؤولين عسكريين القول، إن "غارة جرت في منطقة ديه بالا، أسفرت عن مقتل أحد أفراد طالبان".

وأضاف المسؤولون أن قوات الأمن نفذت غارة جوية مماثلة بمنطقة أتشين في نانجارهار، وقتلت 3 من عناصر طالبان.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على الغارات الجوية حتى الآن.