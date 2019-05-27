كوريا الشمالية: مستشار الأمن القومي الأمريكي "منتج بشري معيب"

بيونج يانج - (أ ش أ):

انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، واصفة إياه بأنه "داعية حرب" و"منتج بشري معيب"؛ عقب تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن اختبارات بيونج يانج للصواريخ قصيرة المدى مؤخرًا انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية قوله إن بولتون "متعصب للحرب" ولديه طرق تفكير مختلفة عن الأشخاص العاديين.

وأضاف أن قرارات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات تحظر على كوريا الشمالية إطلاق أي نوع من الصواريخ الباليستية تحرم البلاد تمامًا من حقها في الدفاع عن النفس، مضيفًا أن بيونج يانج ليست مقيدة بقرارات تعتبرها غير قانونية.

ووصف المتحدث بولتون بـ"المتشدد الجاهل" الذي دفع الإدارات الأمريكية المختلفة إلى الاستمرار في السياسات الاستفزازية ضد كوريا الشمالية، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن يطلق على بولتون مستشار أمني يضمن الأمن، بل يجب أن يسمى بمستشار التدمير الأمني الذي يعمل على تدمير الأمن والسلام.

ويأتي تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الحالية لليابان؛ لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، والتي من المتوقع أن تتصدر فيها الأزمة النووية مع بيونج يانج جدول الأعمال.

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