الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في البيضاء

صنعاء - (أ ش أ):

سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن، اليوم الاثنين، على مواقع جديدة في مديرية الزاهر في محافظة البيضاء؛ عقب مواجهات مع مليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقالت مصادر عسكرية ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" ـ أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على مواقع للمتمردين الحوثيين في تبتي الحمرا والقناصين، ومواقع أخرى؛ عقب معارك خلفت قتلى وجرحى، وأسر أحد المقاتلين الحوثيين، إضافة إلى تدمير آلية عسكرية تابعة لهم.

من ناحية أخرى، استهدفت ميليشيات الحوثي المناطق السكنية في مدينة الضالع جنوبي اليمن بصاروخ بالستي؛ ما أسفر عن أضرار في بعض المباني السكنية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة والحزام الأمني تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة في منطقة شخب بمديرية قعطبة في الضالع، مضيفة أن القوات استعادت السيطرة على مواقع عدة في مديرية قعطبة، بعد معارك خلفت قتلى وجرحى في صفوف المتمردين، كما أسرت القوات قائد سلاح المدفعية التابع للحوثيين.