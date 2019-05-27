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محمد بن سلمان يبحث مع ولي عهد دبي تطوير التعاون المشترك

08:33 ص الإثنين 27 مايو 2019
محمد بن سلمان يبحث مع ولي عهد دبي تطوير التعاون المشترك

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

جدة- (أ ش أ):

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة مع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي، العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا الفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

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