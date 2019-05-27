ترامب يلتقي الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو"

طوكيو - (د ب أ)

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب مع الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في القصر الإمبراطوري في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

ويعتبر ترامب، الذي وصل إلى اليابان يوم السبت في زيارة تستمر أربعة أيام، أول ضيف رسمي يزور اليابان منذ اعتلاء الإمبراطور ناروهيتو العرش في الأول من مايو الجاري بعد يوم من تنازل والده الإمبراطور "السابق" أكيهيتو عن العرش في أول تنازل عن العرش في البلاد منذ 202 عام.

وسيستضيف الإمبراطور والإمبراطورة ضيفي الدولة على مأدبة رسمية في القصر مساء.

ومن المقرر أن يجري ترامب وآبي مباحثات اليوم الاثنين، يتوقع أن تهيمن عليها قضايا التجارة والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وانتقد ترامب اليابان مرارًا وتكرارًا بسبب الفائض المزمن في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مما يهدد بفرض رسوم جمركية على السيارات اليابانية وقطع غيار السيارات، لكنه ادعى يوم الأحد أنه تم إحراز "تقدم كبير" في المحادثات التجارية مع اليابان.

ولعب ترامب وآبي الجولف يوم الأحد وشاهدا مباراة مصارعة السومو فى صالة ريوجوكو كوكوجيكان للألعاب الوطنية في العاصمة، حيث قدم الرئيس كأسًا أمريكيًا خاصًا للمصارع المصنّف أسانوياما، الفائز في بطولة سمر جراند سومو(بطولة السومو الكبرى الصيفية) في طوكيو.