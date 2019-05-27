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    مارجريت فيستاجر تتطلع لتولي منصب رئيس المفوضية الأوروبية

    12:25 ص الإثنين 27 مايو 2019
    مارجريت فيستاجر تتطلع لتولي منصب رئيس المفوضية الأوروبية

    مارجريت فيستاجر

    بروكسل (د ب أ)

    صرحت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنها تتطلع إلى تولي منصب رئيس المفوضية الأوروبية.

    يشار إلى أن الدانماركية فيستاجر، هي واحدة من سبعة مرشحين لرئاسة تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا. ويسعى هذا التحالف للحصول على مقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تنتهي الأحد، وجاء في المرتبة الثالثة بحوالي 101 مقعد، بما في ذلك قائمة "رينيسانس" بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بناء على استطلاعات رأي الناخبين بعد التصويت.

    وقالت ردا على سؤال حول ما إذا كانت ستخوض الانتخابات: "أعتقد أنه سيكون من الغريب أن أشارك في مناقشات مع مرشحين آخرين يتحلون بالطموح إذا لم أقل أن لدي نفس الطموح".

    وأضافت أنها تتوقع ظهور مرشحين آخرين لم يعلنوا ترشحهم رسميا بعد في الأيام المقبلة، مع تكثيف المحادثات حول المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي.

    مارجريت فيستاجر المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي تحالف الليبراليين والديمقراطيين
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