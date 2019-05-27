الحزب الحاكم في كرواتيا يفوز بـ 11 مقعدا بانتخابات البرلمان الأوروبي

بلجراد (د ب أ)

فاز حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ الحاكم، بأغلبية الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي الأحد، ومن المقرر أن يحصل على خمسة من أصل 11 مقعدا في المجلس التشريعي.

يشار إلى أن هذا الحزب هو جزء من حزب الشعب الأوروبي.

وسيحصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض على ثلاثة مقاعد، وفقا لاستطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

وأفاد الاستطلاع بأن ثلاثة أحزاب أخرى حصلت على مقعد لكل منها.