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    الحزب الحاكم في كرواتيا يفوز بـ 11 مقعدا بانتخابات البرلمان الأوروبي

    12:23 ص الإثنين 27 مايو 2019
    الحزب الحاكم في كرواتيا يفوز بـ 11 مقعدا بانتخابات البرلمان الأوروبي

    أرشيفية

    بلجراد (د ب أ)

    فاز حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ الحاكم، بأغلبية الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي الأحد، ومن المقرر أن يحصل على خمسة من أصل 11 مقعدا في المجلس التشريعي.

    يشار إلى أن هذا الحزب هو جزء من حزب الشعب الأوروبي.

    وسيحصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض على ثلاثة مقاعد، وفقا لاستطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

    وأفاد الاستطلاع بأن ثلاثة أحزاب أخرى حصلت على مقعد لكل منها.

    انتخابات البرلمان الأوروبي الحزب الحاكم كرواتيا المجلس التشريعي

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