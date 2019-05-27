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    رئيس وزراء اليونان: خسارة حزبي في الانتخابات الأوروبية ستؤدي لانتخابات برلمانية مبكرة

    12:02 ص الإثنين 27 مايو 2019
    رئيس وزراء اليونان: خسارة حزبي في الانتخابات الأوروبية ستؤدي لانتخابات برلمانية مبكرة

    رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس

    أثينا (د ب أ)

    قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، الأحد، إن هزيمة حزبه "سيريزا" في انتخابات البرلمان الأوروبي سوف تؤدي إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

    يشار إلى أن الانتخابات كانت مقررة في موعد لا يتجاوز أكتوبر، لكنها يمكن أن تجرى الآن في أواخر يونيو.

    وفاز حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ المعارض بـ 33% من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، مقابل 24% لحزب سيريزا.

    اليونان الانتخابات الأوروبية انتخابات برلمانية مبكرة أليكسيس تسيبراس سيريزا

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