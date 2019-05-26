حزب ميركل يتصدر انتخابات بريمن لأول مرة منذ أكثر من 70 عاما

بريمن (د ب أ)

أظهرت نتائج استقراء لرئاسة الانتخابات في ولاية بريمن الألمانية مساء الأحد، أن حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي تمكن من تصدر نتائج انتخابات الولاية وذلك لأول مرة في تاريخه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وحسب هذه النتائج، فقد حصل حزب ميركل على 5ر25% ليزيح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لأول مرة من صدارة الأحزاب السياسية في بريمن إذ حصل الحزب الاشتراكي على 6ر23%.

وحصل الخضر على 6ر17% والحزب الليبرالي الحر على 3ر5% واليسار على 1ر10% والبديل على 9ر5%.

كانت توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) و(زد دي إف) أشارت في وقت سابق من مساء اليوم إلى إمكانية تصدر حزب ميركل في ولاية بريمن ليحتل بذلك المركز الأول في انتخابات الولاية الواقعة شمالي ألمانيا لأول مرة منذ أكثر من 70 عاما.

وحسب هذه التوقعات، فقد حصل الحزب الاشتراكي بزعامة كارستن زيلينج، عمدة بريمن، على 5ر24% ليحل في المركز الثاني بعد الحزب المسيحي بمرشحه الرئيسي كارسن ماير-هردر والذي حصل على ما يتراوح بين 5ر25% و5ر26%.

وأظهرت التوقعات حصول حزب الخضر على ما يتراوح بين 18 و5ر18% واليسار على 12% والديمقراطي الحر على 6% والبديل على ما يتراوح بين 5 إلى 7%.

ولا يزال من غير الواضح بعد ما هو الائتلاف الذي سيحكم الولاية الصغرى بين الولايات الألمانية الـ16.

وتتفرد بريمن دون بقية الولايات بدورة تشريعية تبلغ أربعة أعوام وليس خمسة أعوام كما هو في سائر الولايات الألمانية.

كان الحزب الاشتراكي حصل على 8ر32% في انتخابات 2015، وكانت هذه هي أسوأ نتيجة له منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهو ما ترتب عليه استقالة العمدة السابق ينس بورنزن.

وكان حزب ميركل حصل في انتخابات 2015 على 4ر22% والخضر على 1ر15% واليسار على 5ر9% والديمقراطي الحر على 6ر6% والبديل من أجل ألمانيا على 5ر5%.

وتعد انتخابات برلمان هي بداية لانتخابات محلية ستجرى في ألمانيا هذا العام، إذ ستجرى الانتخابات البرلمانية في ولايات براندنبورج وسكسونيا وتورينجن في الخريف المقبل.