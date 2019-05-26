رسالة من ملك السعودية إلى أمير قطر

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة الخارجية القطرية، الأحد، إن أمير قطر تميم بن حمد تلقى رسالة خطية من ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت دعوة لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي.

وكان العاهل السعودي وجه دعوة الأسبوع الماضي، إلى قادة الدول العربية والخليجية؛ "للتشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكدت قطر عبر موقع وزارة الخارجية تلقيها لدعوة لحضور القمة الخليجية الطارئة في مكة المكرمة في 30 مايو الجاري.

وأشارت الخارجية إلى أن وزير الخارجية محمد عبدالرحمن آل ثاني هو من تلقى الدعوة من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني في الدوحة الأحد.

يأتي ذلك في ظل الأزمة الخليجية المُستمرة منذ أكثر من عامين، بعد أن قطعت دول السعودية ومصر والبحرين والإمارات علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في 5 يونيو 2017، مُتهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب والتقارب مع إيران.

ومنذ ذلك الحين، تراوحت مشاركة أمير قطر في القمم الخليجية والعربية، بين الغياب تارة، وضعف التمثيل القطري تارة أخرى، كما حدث في القمة العربية الأخيرة بتونس، أواخر مارس الماضي.

ففي قمة تونس، لم يشارك الأمير تميم سِوى في الجلسة الافتتاحية للقمة، ثم غادر فجأة إلى بلاده. وقُبيل القمة العربية، غاب الأمير تميم بن حمد عن القمة الخليجية الـ39 التي استضافتها الرياض في ديسمبر 2018، وترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر، سلطان المريخي وفد بلاده بالقمة الخليجية.

كما تغيَّب تميم عن القمة العربية الـ29 التي استضافتها مدينة الظهران السعودية، في إبريل من العام الماضي، ومثَّل الدوحة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

وكان آخر حضور لتميم، في قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ38، التي استضافتها الكويت في ديسمبر 2017