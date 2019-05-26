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    لوبان تدعو لانتخابات برلمانية جديدة في فرنسا

    09:55 م الأحد 26 مايو 2019
    لوبان تدعو لانتخابات برلمانية جديدة في فرنسا

    مارين لوبان

    باريس (د ب أ)

    أعلنت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا "انتصار الشعب"، بعد أن أشارت التوقعات الأولية إلى تقدم حزبها (التجمع الوطني) اليميني المتطرف على حزب "الجمهورية إلى الأمام" المنتمي لتيار الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي.

    وقالت لوبان إنه يجب على ماكرون "استخلاص النتائج"، معتبرة أن نتائج الانتخابات "استفتاء على سياسته، وبالفعل شخصه"، وأضافت أن الرئيس" ليس لديه خيار "سوى الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.

    وقالت لوبان: "لقد نشأت حركة عظيمة لتغيير السلطة هذا المساء".

    يذكر أن توقعات أولية أعلنت عنها قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية اشارت إلى حصول حزب التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي، على 2ر24 % من الأصوات،فيما حصل حزب" الجمهورية إلى الأمام" على 4ر22 %.

    مارين لوبان فرنسا حزب التجمع الوطني انتخابات برلمانية

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    المؤشرات الأولية تظهر تقدم حزب الشعب في انتخابات البرلمان الأوروبي بالنمسا
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