توقعات بتقدم اليمين المتطرف على حزب ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي

باريس (د ب أ)

أشارت توقعات أولية أعلنت عنها قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية إلى تقدم حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث حصل على 2ر24 % من الأصوات، متقدما على التكتل الذي يتزعمه حزب" الجمهورية إلى الأمام" المنتمي لتيار الوسط بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون الذي حصل على 4ر22 %.

وصور الزعيمان الانتخابات باعتبارها منافسة بين رؤيتيهما المختلفتين، حيث يدفع ماكرون من أجل اتحاد أوروبي قوي ومندمج بشكل ملحوظ قائم على القيم الديمقراطية الليبرالية، بينما تسعى لوبان من أجل أوروبا مؤلفة من دول ذات سيادة ومعادية للمهاجرين.

وكانت النتيجة المفاجئة هي التواجد القوي لقائمة حركة الخضر "أوروب إيكولوجي- لي فير"، بنسبة تتراوح ما بين 7ر12 إلى 8ر12 %.