الجزائر تدين بشدة هجوما ارهابيا استهدف موكبا للجيش النيجيري

الجزائر - (أ ش أ):

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس السبت موكبا للجيش النيجيري.

وقال عبد العزيز بن علي الشريف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف يوم السبت 25 مايو 2019 موكبا للجيش النيجيري كان يرافق سكانا تم إجلاؤهم من قرية بمقاطعة بورنو وسط نيجيريا".

وأضاف "نبقى واثقون أن أعمال الترهيب هذه التي يرتكبها الارهاب المقيت والأعمى لن تثبط من عزيمة نيجيريا و افريقيا وكافة المجتمع الدولي على مواصلة مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان".

وتابع قائلا "نتقدم بأخلص التعازي لعائلات الضحايا المدنيين والعسكريين لهذا الاعتداء الارهابي الشنيع ونؤكد تضامننا للحكومة والشعب النيجيري الشقيق كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى".