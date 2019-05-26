توقعات: حزب ميركل يتصدر انتخابات بريمن لأول مرة منذ 70 عاما

بريمن - (د ب أ):

أشارت توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) و(زد دي إف) مساء اليوم الأحد إلى إمكانية تقدم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات ولاية بريمن. بذلك سيكون حزب ميركل قد احتل المركز الأول في انتخابات الولاية الواقعة شمالي ألمانيا لأول مرة منذ أكثر من 70 عاما.

وحسب هذه التوقعات، فقد حصل الحزب الاشتراكي بزعامة كارستن زيلينج، عمدة بريمن، على 5ر24% ليحل في المركز الثاني بعد الحزب المسيحي بمرشحه الرئيسي كارسن ماير-هردر والذي حصل على ما يتراوح بين 5ر25% و5ر26%.

وأظهرت التوقعات حصول حزب الخضر على ما يتراوح بين 18 و5ر18% واليسار على 12% والديمقراطي الحر على 6% والبديل على ما يتراوح بين 5 إلى 7%.

ولا يزال من غير الواضح بعد ما هو الائتلاف الذي سيحكم الولاية الصغرى بين الولايات الألمانية الـ16.

وتتفرد بريمن دون بقية الولايات بدورة تشريعية تبلغ أربعة أعوام وليس خمسة أعوام كما هو في سائر الولايات الألمانية.

كان الحزب الاشتراكي حصل على 8ر32% في انتخابات 2015، وكانت هذه هي أسوأ نتيجة له منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهو ما ترتب عليه استقالة العمدة السابق ينس بورنزن.

وكان حزب ميركل حصل في انتخابات 2015 على 4ر22% والخضر على 1ر15% واليسار على 5ر9% والديمقراطي الحر على 6ر6% والبديل من أجل ألمانيا على 5ر5%.

وتعد انتخابات برلمان هي بداية لانتخابات محلية ستجرى في ألمانيا هذا العام، إذ ستجرى الانتخابات البرلمانية في ولايات براندنبورج وسكسونيا وتورينجن في الخريف المقبل.