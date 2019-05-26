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    مقتل 19 مُسلحًا في عمليتين منفصلتين للقوات الخاصة الأفغانية شرق أفغانستان

    07:49 م الأحد 26 مايو 2019
    مقتل 19 مُسلحًا في عمليتين منفصلتين للقوات الخاصة الأفغانية شرق أفغانستان

    القوات الخاصة الأفغانية - ارشيفية

    كابول - (أ ش أ):

    أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عمليتين منفصلتين، في إقليمي باكيتا وغزني شرق أفغانستان، أسفر عنهما مقتل 19 مُسلحًا في إقليمي باكيتا وغزني شرق أفغانستان.

    ونقلت وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، اليوم الأحد، عن المصادر قولها "إن القوات الخاصة الأفغانية قامت بعملية مداهمة في أحد أحياء إقليم باكيتا الشرقي، مما أسفر عن مقتل 15 مُسلحًا وتدمير كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات".. مضيفة أنه تم إطلاق غارة جوية على إقليم غزني، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 4 مُسلحين.

    من جانبها، لم تُعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها حكة طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

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    القوات الخاصة الأفغانية قتل أفغانستان إقليم باكيتا

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