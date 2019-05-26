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    ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

    07:44 م الأحد 26 مايو 2019
    ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

    الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

    القاهرة - مصراوي:

    استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس المجلس العسكري الإنتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، لدى وصوله إلى مطار أبوظبي في زيارته لدولة الإمارات، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

    وزار البرهان أمس، مصر ملتقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتفقا على "أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته"، فيما أكد السيسي على دعم مصر لأمن واستقرار السودان.

    وتأتي زيارة البرهان للقاهرة قبل أيام من إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء والأربعاء، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السُلطة إلى مدنيّين.

    محمد بن زايد آل نهيان أبوظبي المجلس العسكري الانتقالي السوداني السودان عبد الفتاح البرهان مطار أبوظبي

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