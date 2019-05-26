المجلس الدستوري يستقبل ملفي مرشحين لانتخابات رئاسة الجزائر

القاهرة – (مصراوي):

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر عن إيداع ملفين لمترشحين اثنين لانتخابات رئيس الجمهورية المقررة في 4 يوليو المقبل، حسب ما أفاد به اليوم بيان من المجلس، وهو المخول للفصل في صحة هذين الملفين وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات.

ويتعلق الأمر بالمترشح عبد الحكيم حمادي والمترشح حميد طواهري، "وسيفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري"، حسب البيان الذي نقلته شبكة "سكاي نيوز".

وينقسم الشارع الجزائري بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفا من "الفراغ الدستوري" عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من يوليو المقبل، وهو ما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، وآخر معارض يعتقد أنها لن تثمر سوى عن رئيس لا يحظى بدعم الشعب.

إلا أن قايد صالح، أعاد التأكيد، الاثنين، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مطالبا بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.

وقال: "إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة، من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات".

وتنحى الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن منصبه مطلع أبريل، تحت ضغط من الشارع والجيش، وتولى عبد القادر بن صالح مهام الرئاسة بشكل مؤقت.

وكان بن صالح (77 عاما) يشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس الأمة، وكان قد بدأ حياته البرلمانية في سبعينيات القرن الماضي.