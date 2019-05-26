متحدث باسم حزب نتنياهو: لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن حل الكنيست

تل أبيب - (د ب أ):

صرح متحدث باسم حزب "ليكود"، بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن حل الكنيست ومن ثم إجراء انتخابات جديدة.

وأفادت تقارير إسرائيلية متواترة بأن الحزب بدأ الاستعداد لإجراء انتخابات جديدة "إذا ما واصل رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان الإصرار على عدم المشاركة في الحكومة".

إلا أن هيئة البث الإسرائيلي نقلت عن المتحدث القول إن نتنياهو "يبلور حلا يتيح تشكيل حكومة يمينية دون التخلي عن قانون التجنيد"، دون المزيد من التوضيح.

وكان نتنياهو قال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم :"سيكون من المؤسف جر الدولة إلى انتخابات جديدة ... إذ يمكن إيجاد مخرج للأزمة مع توفر النية الحسنة".

من جانبه، اتهم ليبرمان حزب نتنياهو بخرق اتفاق بينهما "ينص على القضاء على حركة حماس وعلى إخلاء الخان الأحمر"، مشيرا إلى أن "هاتين المسألتين، بالإضافة إلى قانون التجنيد، تحمله على رفض الانضمام إلى الائتلاف الحكومي".

وكان الآلاف شاركوا في مظاهرة، نظمتها أحزاب المعارضة، الليلة الماضية في تل أبيب احتجاجا على سياسات نتنياهو، وخاصة نيته الحد من صلاحيات محكمة العدل العليا وتمرير قانون الحصانة.

وكان نتنياهو وصف المفاوضات الائتلافية بأنها "أصبحت شبه مستحيلة، لأن جميع الكتل تقريبا تطرح طلبات تعجيزية تتعارض بعضها مع البعض".

وكان نتنياهو طلب مهلة إضافية من رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة. وتنتهي هذه المهلة الأربعاء القادم.

وكان حزب "ليكود" قد تصدر نتائج الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي بالحصول على 36 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا. ويعول نتنياهو على الأحزاب اليمينية لتشكيل حكومته.