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    رابطة العالم الاسلامي تنظم غدا مؤتمرا دوليا حول قيم الوسطية في الاسلام

    03:32 م الأحد 26 مايو 2019
    رابطة العالم الاسلامي تنظم غدا مؤتمرا دوليا حول قيم الوسطية في الاسلام

    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد ا

    الرياض - (د ب أ):

    تنظم رابطة العالم الإسلامي غداً الاثنين المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

    وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان اليوم الأحد إن المؤتمر الدولي الذي يعقد في مكة المكرمة على مدار أربعة أيام يحضره حشد كبير من الرؤساء والوزراء، والعلماء والمفتون وكبار المسؤولين والمفكرين في العالم الإسلامي.

    وأشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "الوسطية والاعتدال المعاني والدلالات"، سيناقش معالم الوسطية ومقوماتها في الإسلام، وآثار وتداعيات الجهل بمفاهيم الوسطية.

    وأوضح العيسى أن المؤتمر سيشهد أيضا إعلان "وثيقة مكة المكرمة".

    رابطة العالم الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى الرياض الوسطية في الاسلام

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