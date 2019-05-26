رابطة العالم الاسلامي تنظم غدا مؤتمرا دوليا حول قيم الوسطية في الاسلام

الرياض - (د ب أ):

تنظم رابطة العالم الإسلامي غداً الاثنين المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان اليوم الأحد إن المؤتمر الدولي الذي يعقد في مكة المكرمة على مدار أربعة أيام يحضره حشد كبير من الرؤساء والوزراء، والعلماء والمفتون وكبار المسؤولين والمفكرين في العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "الوسطية والاعتدال المعاني والدلالات"، سيناقش معالم الوسطية ومقوماتها في الإسلام، وآثار وتداعيات الجهل بمفاهيم الوسطية.

وأوضح العيسى أن المؤتمر سيشهد أيضا إعلان "وثيقة مكة المكرمة".